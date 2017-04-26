Подписаться на уведомления
 

В Армении в спешке уничтожают яблоки из Азербайджана В Ереване ищут виновных

Автор: Отдел информации 

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23 апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования на рынках Еревана и в областях на предмет проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок азербайджанского производства, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом армянские чиновники активно призывают население не покупать азербайджанские яблоки, ссылаясь на «вопросы безопасности».

Напомним, накануне haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ сообщил о том, что на рынках Еревана зафиксированы случаи продажи яблок, выращенных в Губинском районе Азербайджана.

По результатам проверки госслужба зафиксировала случаи реализации яблок азербайджанского производства. Проверки проводились в точках продажи свежих овощей и фруктов в Ереване и областях, в частности, на сельскохозяйственной ярмарке в столичном административном округе Малатия-Себастия, в точке продажи свежих овощей и фруктов на территории, прилегающей к перекрестку улиц Ленинградян и Асратян, на агрорынке «Армянский рынок №1» на улице Хоренаци.

Инспекторы госслужбы немедленно запретили продажу этих яблок и поручили уничтожить партию.

Данную информацию вместе с фотографиями регулятор передал также в надлежащие органы для проведения работ по выявлению импортера с учетом того, что через приграничные пункты, на которых госслужба проводит мониторинг и проверки, никаких грузов азербайджанского происхождения, в том числе яблок, в Армению импортировано не было.

«Яблок азербайджанского происхождения в данных грузах не было: во всех случаях товар сопровождался соответствующими документами, на основании которых было дано разрешение на импорт партий на территорию Армении»,  отмечается в сообщении.

6435 просмотров


Старости
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
Наша погода
Сегодня 15° / 6°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 18° / 10°
29 Апр 21° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8627 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Французский мэр оштрафован за слова о мусульманских детях
В Ереване нашли тело высокопоставленного военного
Бои между турецкой армией и курдскими боевиками в Сирии
Протесты индейцев в Бразилии фото
В Баку продолжился суд над Уелдановым
Наджмеддин Садыгов в Хорватии
В Баку ожидается переменная облачность
Самед Сеидов посетит Украину
Турецкий командующий прибыл в Баку
Саудовский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым
Ереван отказывается от трехсторонней встречи Налбандян не едет в Москву
Лавров предупредил о катастрофе в случае войны с КНДР
Мир вспоминает жертв Чернобыля
Суд арестовал убийцу российского военного в Армении
В Турции за ночь арестовали 800 гюленистов
В Армении в спешке уничтожают яблоки из Азербайджана В Ереване ищут виновных
Ильхам Алиев ознакомился с одной из первых нефтяных скважин в мире фото
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
Китай спустил на воду второй авианосец
Российские корабли проводят учения на Каспии
Американский эсминец чуть не столкнулся с иранским катером
Судья заблокировал еще один указ Трампа
Канадские военные погибли во время учений
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Акиф Човдаров: «Они – заслуженные мастера мошенничества»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться