Государственная служба безопасности продуктов питания Армении с 23 апреля в течение трех дней проводила масштабные исследования на рынках Еревана и в областях на предмет проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок азербайджанского производства, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом армянские чиновники активно призывают население не покупать азербайджанские яблоки, ссылаясь на «вопросы безопасности».

Напомним, накануне haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ сообщил о том, что на рынках Еревана зафиксированы случаи продажи яблок, выращенных в Губинском районе Азербайджана.

По результатам проверки госслужба зафиксировала случаи реализации яблок азербайджанского производства. Проверки проводились в точках продажи свежих овощей и фруктов в Ереване и областях, в частности, на сельскохозяйственной ярмарке в столичном административном округе Малатия-Себастия, в точке продажи свежих овощей и фруктов на территории, прилегающей к перекрестку улиц Ленинградян и Асратян, на агрорынке «Армянский рынок №1» на улице Хоренаци.

Инспекторы госслужбы немедленно запретили продажу этих яблок и поручили уничтожить партию.

Данную информацию вместе с фотографиями регулятор передал также в надлежащие органы для проведения работ по выявлению импортера с учетом того, что через приграничные пункты, на которых госслужба проводит мониторинг и проверки, никаких грузов азербайджанского происхождения, в том числе яблок, в Армению импортировано не было.

«Яблок азербайджанского происхождения в данных грузах не было: во всех случаях товар сопровождался соответствующими документами, на основании которых было дано разрешение на импорт партий на территорию Армении», — отмечается в сообщении.