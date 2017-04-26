В Турции за ночь арестовали 800 гюленистов

Турецкая полиция в ночь со вторника на среду провела массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена ФЕТО, обвиняемой Анкарой в организации попытки путча в июле 2016 года. По данным телеканала NTV, задержаны 803 человека, большая часть которых — сотрудники полицейских структур.

Рейды, начатые в ночное время, прошли пока в 54 из 81 провинции Турции. В облавах по адресам проживания и работы подозреваемых участвовали 8,5 тысячи полицейских.

Отмечается, что в операции задействованы все региональные управления безопасности, задержания могут продолжиться на всей территории Турции.