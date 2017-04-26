Суд арестовал убийцу российского военного в Армении

Суд в Ереване арестовал 21-летнего Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве в Гюмри российского солдата-контрактника, сообщила общественный защитник обвиняемого Сюзан Хчеян.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — передает РИА Новости.

Подозреваемый ранее не судим. СК Армении сообщал, что он имеет проблемы с психическим здоровьем, был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии.

22 апреля в Гюмри у магазина на Курской площади нашли тело зарезанного российского военного. Дмитрий Ялпаев скончался от травматического геморрагического шока.