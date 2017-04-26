Мир вспоминает жертв Чернобыля

Мир 31 год назад столкнулся с крупнейшей техногенной аварией за всю историю мирного атома. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром. Впоследствии у 134 сотрудников АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь. 28 из них умерли в течение следующих месяцев.

С 2012 года в РФ 26 апреля отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Прежде, начиная с 1993 года, 26 апреля россияне отмечали День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Пострадавшим от воздействия радиации гражданам предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также установление двух пенсий и единовременных выплат.