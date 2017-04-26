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Лавров предупредил о катастрофе в случае войны с КНДР

 

Силовые варианты решения проблемы КНДР чреваты катастрофой для региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Серьезную озабоченность вызывает деградация обстановки вокруг Корейского полуострова, связанная с продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерной программы, но также и с непропорциональным наращиванием под предлогом северокорейской угрозы, военная активность США и их союзников в регионе. Крайне дестабилизирующим фактором остается форсированное размещение на юге полуострова американских комплексов THAAD, составного элемента глобальной противоракетной обороны США", — заявил Лавров, выступая на Московской конференции по безопасности.

По его словам, РФ "подтверждает приверженность всем резолюциям СБ ООН, но при этом очевидно, что силовые варианты, которые начинают упоминаться публично, чреваты катастрофическими последствиями для Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии".

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