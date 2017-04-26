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Ереван отказывается от трехсторонней встречи Налбандян не едет в Москву

Автор: Отдел информации 

Анонсированная Баку встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России 27 апреля не состоится, пишет армянская газета «Грапарак».

«Встреча не состоится, потому что о ней не было заявлено официально»,  сказали источники газеты.

По сведениям газеты, глава МИД Армении Эдвард Налбандян не намерен ехать в Москву.

Напомним, информацию о встрече министров трех стран в Москве сообщило одно из азербайджанских информагентств со ссылкой на «российские дипломатические источники». Вслед за этим глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что в случае достижения соглашения о встрече обе стороны сообщат об этом в официальном порядке.

Инициатива по организации встречи в Москве исходила от российской стороны. После визита в Москву министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Лавров поддерживает организацию такой встречи. Армянская сторона решила промолчать.

Стоит отметить, что в целом армянская сторона в последнее время игнорирует встречи по карабахскому вопросу и фактически приостановила переговорный процесс. Армянская сторона также подтверждает, что глава МИД Азербайджана завтра отправится в Москву, хотя трехсторонняя встреча не состоится.

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