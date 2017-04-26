Турецкий командующий прибыл в Баку

Главнокомандующий силами жандармерии Турции генерал Яшар Гюрел находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Anadolu, Я.Гюрел, посетив Аллею почетного захоронения, возложил цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой. Он также посетил могилы турецких шехидов в Аллее шехидов и возложил венок к Комплексу вечного огня.

В рамках визита турецкий генерал встретится с министром внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Госпогранслужбы Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.