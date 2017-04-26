Подписаться на уведомления
 

Самед Сеидов посетит Украину

Автор: Отдел информации 

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов 3 мая совершит визит в Украину. Об этом haqqin.az стало известно из информированных источников.

Визит будет носить краткосрочный характер. 4 мая состоится встреча С.Сеидова с председателем комитета Верховной Рады по иностранным делам Анной Гопко, а также главой азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Максимом Курячим.

Также может состояться встреча С.Сеидова с руководством Рады.

Визит главы азербайджанской делегации в ПАСЕ завершится вечером 4 мая.

255 просмотров


Старости
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
Наша погода
Сегодня 15° / 6°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 18° / 10°
29 Апр 21° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8627 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Французский мэр оштрафован за слова о мусульманских детях
В Ереване нашли тело высокопоставленного военного
Бои между турецкой армией и курдскими боевиками в Сирии
Протесты индейцев в Бразилии фото
В Баку продолжился суд над Уелдановым
Наджмеддин Садыгов в Хорватии
В Баку ожидается переменная облачность
Самед Сеидов посетит Украину
Турецкий командующий прибыл в Баку
Саудовский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым
Ереван отказывается от трехсторонней встречи Налбандян не едет в Москву
Лавров предупредил о катастрофе в случае войны с КНДР
Мир вспоминает жертв Чернобыля
Суд арестовал убийцу российского военного в Армении
В Турции за ночь арестовали 800 гюленистов
В Армении в спешке уничтожают яблоки из Азербайджана В Ереване ищут виновных
Ильхам Алиев ознакомился с одной из первых нефтяных скважин в мире фото
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
Китай спустил на воду второй авианосец
Российские корабли проводят учения на Каспии
Американский эсминец чуть не столкнулся с иранским катером
Судья заблокировал еще один указ Трампа
Канадские военные погибли во время учений
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Акиф Човдаров: «Они – заслуженные мастера мошенничества»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться