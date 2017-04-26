Самед Сеидов посетит Украину

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов 3 мая совершит визит в Украину. Об этом haqqin.az стало известно из информированных источников.
Визит будет носить краткосрочный характер. 4 мая состоится встреча С.Сеидова с председателем комитета Верховной Рады по иностранным делам Анной Гопко, а также главой азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Максимом Курячим.
Также может состояться встреча С.Сеидова с руководством Рады.
Визит главы азербайджанской делегации в ПАСЕ завершится вечером 4 мая.