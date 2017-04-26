В Баку ожидается переменная облачность

27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 15-20° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75%, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.