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В Баку продолжился суд над Уелдановым

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Заседание прошло в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительный акт. После этого выступил сам Марат Уелданов, который не признал своей вины.

В ходе заседания были допрошены пять свидетелей.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов.

После его задержания армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин.

По словам М.Мирзоян, Марат взял фамилию жены: «Его настоящая фамилия Галустян. В Баку он был арестован за то, что якобы шпионил в пользу Армении».

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