В Бразилии представители индейских племен, вооруженные стрелами, вышли на акцию протеста против президента страны Мишеля Темера с требованием не нарушать право коренных народов на землю.

Индейцы выступают против законопроекта о демаркации земель, который может лишить их исконных территорий. Сотни человек собрались у здания Национального конгресса Бразилии.

Для разгона демонстрантов полиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В ответ индейцы обстреляли полицейских из луков.