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Французский мэр оштрафован за слова о мусульманских детях

 

Мэр города Безье на юге Франции Робер Менар оштрафован парижским судом на две тысячи евро за разжигание ненависти, после того как заявил, что в местных школах слишком много мусульманских детей.

Первого сентября 2016 года, в первый учебный день, он написал в своем "Твиттере", что заметил "большое замещение". Этот термин во Франции используется для описания вытеснения белого христианского населения мигрантами.

Несколько дней спустя Менар заявил на телеканале LCI: "В классе в центре моего города 91% детей - мусульмане. Очевидно, это проблема. Есть пределы толерантности".

При этом французские законы запрещают собирать статистику об этнической принадлежности или религиозных убеждениях людей.

В ответ на критику в свой адрес Менар заявил, что "просто описал ситуацию в моем городе. "Это не оценочное суждение, это факт. Это то, что я вижу", - сказал Менар, пообещав обжаловать свой штраф.

Формально Менар - независимый политик, но при этом он поддерживает правую партию "Национальный фронт", выступающую против притока мигрантов в страну, и получает взаимную поддержку.

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Французский мэр оштрафован за слова о мусульманских детях
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