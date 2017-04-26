Новруз Мамедов возвращается к вопросу о своей недвижимости в США

Заместитель главы Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов вновь обратился к американскому политику Скотту Дворкину, заявившему о том, что Новруз Мамедов якобы владеет дорогой недвижимостью в США.

«Я ждал ваших извинений неделю, но вы предпочли хранить молчание. Видимо, распространение лжи и клеветы является вашей повседневной работой. Подобные вам, по-видимому, любят формировать общественное мнение об определенном человеке и писать что угодно», — говорится в обращении, опубликованном на официальной странице Новруза Мамедова в Twitter.

По мнению Новруза Мамедова, учитывая проблемы американского политика с президентом США Дональдом Трампом, Дворкин находит утешение в том, «что сочиняет рассказы о людях, которых даже не видел».

Ранее Новруз Мамедов потребовал извинений от Дворкина, предложив ему в случае, если он сможет доказать, что Мамедов является владельцем двух кондоминиумов в США, взять один из них себе.