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На свадьбу азербайджанцев ворвался ОМОН фото

 

На свадьбу азербайджанцев Рафика Гурбанова и Эльмиры Халиловой в Тверской области ворвался ОМОН, сообщают российские СМИ.

Силовики с оружием в руках попросили гостей соблюдать спокойствие и показать документы.

Среди гостей на свадьбе были журналисты газеты «Кимры сегодня», которые и рассказали о случившемся.

Оперативники объяснили журналистам, что ничего чрезвычайного не происходит, просто идет проверка паспортного режима в рамках борьбы с терроризмом. В итоге неожиданная проверка документов на свадьбе заняла два часа – с 18:30 до 20:30.

После ОМОНовцы принесли публичные извинения за причиненные неудобства и свадьбу разрешили продолжить. Так и сказали: «Извините, ошиблись. Гуляйте дальше!»

 

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