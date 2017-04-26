На свадьбу азербайджанцев Рафика Гурбанова и Эльмиры Халиловой в Тверской области ворвался ОМОН, сообщают российские СМИ.

Силовики с оружием в руках попросили гостей соблюдать спокойствие и показать документы.

Среди гостей на свадьбе были журналисты газеты «Кимры сегодня», которые и рассказали о случившемся.

Оперативники объяснили журналистам, что ничего чрезвычайного не происходит, просто идет проверка паспортного режима в рамках борьбы с терроризмом. В итоге неожиданная проверка документов на свадьбе заняла два часа – с 18:30 до 20:30.

После ОМОНовцы принесли публичные извинения за причиненные неудобства и свадьбу разрешили продолжить. Так и сказали: «Извините, ошиблись. Гуляйте дальше!»