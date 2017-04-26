Для строительства экономики завтрашнего дня необходимо проанализировать историю ее становления, определиться с тем, где и на какой стадии мы находимся сегодня, и лишь после этого приступать к соответствующим анализам и расчетам, созданию модели развития национальной экономики. То есть без тщательного анализа истории собственной экономики мы не можем полноценно строить ее будущее. Поэтому совершим небольшой экскурс в период, охватывающий четвертьвековую историю нашей независимости.

Мы вам сырье, вы нам доллары

После распада СССР экономика вновь появившихся стран под диктовку международных финансовых институтов, главным донором которых являются США, вооружилась идеологией либерализма. И эти институты рекомендовали новым суверенным государствам как можно больше отдалить государство от управления экономикой и ведения хозяйственной деятельности. В частности, развалившимся экономикам постсоветских стран советовали принять как догму разгосударствление госфондов (предприятий и организаций), сокращение расходов бюджета, отказ от эмиссии денег под дефицит бюджета. Одним словом, нам навязывались все устои либерального подхода к решению экономических проблем, что в кулуарах образно называют «Вашингтонским консенсусом».

Впервые о вышеперечисленном заговорили накануне распада СССР в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Запад, как сейчас выясняется, преследовал этим одну цель - подчинить себе «новорожденные» государства, о чем их руководители тогда, к сожалению, и не догадывались. А если даже и догадывались, то у них не было другого пути - для выхода из создавшейся кризисной ситуации, которая приводила к социальной напряженности, им нужна была финансовая поддержка, вслед за чем в ход были пущены требования об институциональных преобразованиях. И не оставалось другого варианта, как принять такие правила экономической политики, в которых для этих стран был прописан каждый следующий шаг. Поэтому бывшие советские республики поспешили принять подобную догму, чтобы получить долгожданные гранты и кредиты, без которых они буквально задыхались.

Но подобная экономическая политика содействовала постепенному переходу к созданию такой экономической модели, где подавляющая часть внутреннего спроса удовлетворяется за счет импорта, а рост экономики – в основном за счет роста экспорта сырьевых ресурсов.

Таким образом, продавая сырье за доллары, страны-экспортеры бывшего Союза косвенно стали кредитовать американскую экономику, а затрачивая валюту на импорт за те же вырученные доллары - опять же косвенно кредитовать ту же экономику США.

Для полного «счастья» новых государств оставалось только одно - навязать им «валютное управление» в монетарной политике, где нацвалюты привязывались бы к доллару. Но Запад сам не пошел на подобный шаг, так как он мог вызвать резкое осуждение новых государств, которые могли расценить это как посягательство на собственный суверенитет. Не оперившиеся еще суверенные власти пусть даже не де-юре, а де-факто могли воспринять такой подход как становление «новых штатов Америки» за счет их стран.

Хотя сегодняшний анализ экономической истории показывает, что при этом варианте структурные преобразования могли бы пройти намного быстрее и безболезненнее, как это произошло в прибалтийских странах. А для остальных постсоветских стран такая привязка нацвалют, скорее всего, не входила в планы и самого Запада.

Зато куда экзотичнее для них выглядели западные рекомендации не проводить эмиссии денег под дефицит госбюджета, а вместо этого проводить эмиссии под стерилизацию долларов. И все постсоветские государства приняли такую пилюлю, так как у них не оставалось другого пути после принятия поставленных перед ними правил игры.

Потому центробанки, скупая доллары, косвенно становятся кредиторами американской экономики, а вкладывая эти огромные резервы в облигации США, предназначенные для покрытия дефицита американского бюджета, — прямыми инвесторами американской экономики.

Эльман Рустамов не эмитент нацвалюты

Может, потому главные банки многих стран, в том числе и нашей, называются центральными, а не национальными. Да и как их называть иначе, если они эмитируют свою нацвалюту под обязательства другого государства. Даже в нашем случае, хотя на манатах и стоит подпись главы Центробанка Эльмана Рустамова, в действительности наш главный банкир не несет обязательства как эмитент нацвалюты. Это как раз и проявилось в результате двух девальваций маната в 2015 году.

Подобная модель создавалась с целью превращения наших экономик в придаток американской. Правда, в геополитической плоскости мелкие игроки – выходцы из СССР - не представляли для Вашингтона угрозы, в реальности все это было нацелено на подавление российской экономики как преемницы советской. Но Запад просто не стал разбираться в крупных и мелких игроках, подведя всех под общую черту. Для него в тот период было куда важнее разобраться, где «свои» и где «чужие». Не случайно Прибалтику они сразу идентифицировали как свою. А граничащие с той же Европой Украина, Беларусь, Молдова удостоились той же пренебрежительной участи, что южнокавказские и центральноазиатские страны. Их он идентифицировал как «русских». Идея, задуманная для обогащения американской экономики, ставшей единой супердержавой, при одновременном заманивании в ловушку «русских» экономик, действительно гениальна. Авторы такой экономической политики и построенной на ее основании модели заслуживают самой высокой похвалы.

Да, постсоветские страны попались в подобную ловушку. Но одновременно для китайской экономики, не особенно отличающейся в тот период и по структуре, и по объему от советской, под зорким наблюдением Запада строилась иная модель – подобие советской экономики с элементами рыночного планирования. Там мы все стали свидетелями резкого роста и развития экономики страны за короткий период. Китайская модель привела не только к обогащению собственной экономики, Пекин одновременно стал одним из главных доноров экономики США. Таким образом, США, наращивая мощь китайской экономики, параллельно ограничивали возможности России, экономика которой до сих пор не может встать на ноги.

Загадка нефтяного пузыря

А когда правящая элита России осознала свою готовность к переходу к другой модели, которая могла поднять мощь и влияние экономики страны, для нее были созданы новые ловушки, приготовленные загодя. Так произошло, к примеру, с Украиной. Спровоцировав Москву на аннексию Крыма, США по заранее подготовленному сценарию сразу представили Москву в образе агрессора и ввели экономические и финансовые санкции против России, а для усиления их эффекта втянули Кремль уже в открытую войну в Сирии.

Тут надо напомнить и о «совпадении» с перечисленными политическими факторами резкого снижения нефтяных цен на мировом рынке. Этому на мировом рынке предшествовал процесс расширения нефтяных пузырей до немыслимых масштабов, хотя при рыночной экономике трудно представить случай, когда цены на рынке в шесть раз превышали бы себестоимость товара.

Поддержав фактически устойчивый рост нефтяных цен, США по существу посадили Россию, а заодно и другие добывающие страны на нефтяную иглу, последствия чего они все сегодня расхлебывают. И пока сверхдоходы от нефти эти страны инвестировали в ценные бумаги США, они, в свою очередь, наращивали объемы инвестиций в технологии добычи сланцевой нефти. В результате таких инвестиций себестоимость сланцевой нефти снизилась со 100 долларов за баррель вдвое.

Думать сегодня, что цены на нефть вновь могут подняться до уровня 100 долларов и выше, на наш взгляд, наивно, США так расставили ловушки, что этому процессу обратного хода не быть до достижения ими своих целей. Если даже ОПЕК удастся продлить срок сокращения нефтедобычи для сбалансирования рынка, США смогут путем повышения учетной ставки нивелировать рост нефтяных цен. В результате нефтепроизводители смогут пойти на рост добычи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все это простое совпадение? Но любая политика – это сумма экономических выгод, а в экономике случайностей не бывает.

Тут можно было бы вспомнить и другой случай. Все мы помним, как еще недавно Москва и Пекин сблизились настолько, что уже официально обсуждали вопрос о переходе во взаимной торговле на собственные нацвалюты, а в дальнейшем и на некую единую валюту. Но западные интриги привели к ослаблению оси Пекин-Москва, что вновь поставило последнюю в сложное положение.

Эмитенты мировых резервных валют чуть-чуть потеснились и впустили в свой ряд китайский юань. По-другому, в принципе, и быть не могло, ведь внешнеторговый оборот Китая с США превышает 450 млрд долларов, и это еще без учета взаимных прямых инвестиций. К тому же Пекин, как мы уже отмечали, является одним из главных держателей облигаций США.

Кроме того, 85% всех транзакций в мире осуществляются в долларах, причем через американские же денежные системы, и этот оборот ежегодно растет на сотни миллиардов долларов. А с Россией Китай связывает всего оборот в 6 млрд долларов. Поэтому, поступи Пекин иначе, его обвинили бы в легкомыслии. Да что говорить о Китае, если сама Москва держит свои резервы в ценных бумагах США, даже несмотря на санкции, а вся банковская система России по величине соизмерима с 2-3 банками Китая. Разъяснения тут, как говорится, не требуются.

Финансовый мир – гигантское казино

Тут было бы уместно разобраться, почему все происходит именно так. А потому, что почти треть мирового ВВП производится и потребляется США, которым для поддержки столь гигантской экономики приходится постоянно влезать в долги.

Совокупный долг США измеряется астрономической суммой – 20 трлн долларов. При этом дефицит госбюджета этой страны в текущем году прогнозируется на уровне около 600 млрд долларов при общем бюджете в 4 трлн долларов. Чтобы понять, что означает такой дефицит госбюджета, достаточно взглянуть на военный бюджет этой страны, который составляет 583 млрд долларов. При этом не столько интересен тот факт, что дефицит бюджета США равен сумме военных расходов этой страны.

Куда более важно увидеть в этом, что военные расходы Вашингтона, в свою очередь, равны трети расходов всего остального мира. И финансированием этого дефицита занимаются все остальные экономики мира. А в России, к примеру, при годовом бюджете в 13,4 трлн рублей (235 млрд долларов) дефицит в этом году составит 2,8 трлн рублей (48 млрд долларов), а военные расходы – 2,84 трлн рублей (около 49 млрд долларов). Какой отсюда напрашивается вывод, оставим без комментариев.

Получается, что финансовый мир окончательно превратился в гигантское казино, где общий объем деривативов, рискованных спекулятивных контрактов составляет более 2 квадриллионов (2 тыс. триллиона) долларов.

Обслуживать такую пирамиду – деле нелегкое. Некоторое потому и утверждают, что у американцев нет иного пути, кроме войны, так как американский пузырь пузырей, в создании которого активно участвует ФРС, должен вот-вот лопнуть. Но состояние экономики и масштабы ВВП позволяют США без особого труда обслуживать свой государственный долг, и их состояние в этом вопросе намного лучше, чем Евросоюза. И нынешний президент США получил в наследство достаточно «бодрую» экономику, что позволяет ему «сделать Америку снова великой».

Вашингтон создал мощный финансовый круг с центром в США, расширяющийся по спирали. Именно такая модель позволяет этой стране быть инициатором и локомотивом мировой индустриализации, что привело к тому, что сегодня США меняют структуру мировой экономики за счет инвестиций в сферу высоких технологий.

И уже все согласились с тем, что лучше США айфон никто сегодня не изготовит, и только США способны изготовить мобильник лучший, чем айфон. Лишь ограниченному кругу стран удалось примкнуть к этому процессу, другим же остается только наблюдать за этим. Это относится и к азербайджанцам, которые могут лишь принимать косвенное участие в разработке отдельных программ для столь сложных высокотехнологичных приборов и аппаратов, как это делают сегодня не только в Китае, но и в Юго-Восточной Азии в целом.

Кстати, резкий экономический скачок в странах Юго-Восточной Азии связан вовсе не с тем, что они приняли капиталистическую экономику в ее голом виде, а создали симбиоз двух экономик – капиталистической и социалистической по китайскому примеру. Но без участия в этом симбиозе государства, конечно, было бы невозможно достичь передовых позиций, так как после Второй мировой войны сам капитализм стал приобретать уже социальные очертания.

Как видим, происходящие глобальные процессы умело управляются единым дирижером из Вашингтона, преследующим одну цель – интересы собственной экономики. И как бы ни пытались остальные страны мира изменить ход этих процессов, остановить им уверенную поступь мирового лидера не удается. Вот в какой сложной ситуации мы строим свою национальную экономику.

Продолжение следует