Порошенко: «Война между Украиной и Белоруссией невозможна»

Президент Украины Петр Порошенко заявил о полученных им от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко заверениях, что война между двумя странами невозможна. Об этом Порошенко рассказал в ходе мероприятий, приуроченных к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает телеканал «112 Украина».

«Я подчеркиваю, получил твердое заверение от президента Белоруссии. Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Александр Лукашенко», — отметил Порошенко.

В январе Лукашенко заявил, что братская Украина сейчас воюет за свою независимость.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», — подчеркнул тогда белорусский президент.