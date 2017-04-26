Кремль ответил Эрдогану: «Отношение к Асаду не менялось»

Позиция президента РФ Владимира Путина по судьбе сирийского лидера Башара Асада остается неизменной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Позиция РФ и президента Путина по Асаду не менялась. Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права. Он отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны какими-то третьими лицами или третьими странами. Он считает, что будущее Сирии и руководителя Сирии не могут определять ни в Анкаре, ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве. Самоопределение Сирии только за сирийским народом», — сказал Песков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Вот адвокатом какой идеи является президент Путин весьма последовательно. Здесь ни о каких изменениях в подходе речи идти не может», — добавил представитель Кремля.