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В России мужчина случайно сжег свою жену

 

В отношении 33-летнего жителя Вязьмы (его имя не называется) возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом говорится в сообщении Следственного управления СКР по Смоленской области.

Инцидент произошел 15 апреля. Во время распития спиртных напитков в квартире мужчина решил показать супруге трюк «выдувания огня изо рта».

«Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу, которая получила сильные ожоги, занимающие практически 90 процентов площади тела», — говорится в сообщении СУ СКР.

Через три дня женщина скончалась в больнице от полученных телесных повреждений.

Если вина мужчины будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит, — два года лишения свободы.

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