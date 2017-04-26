Ашуг Хагверди Алиев, принявший участие в скандальной свадьбе собак в Геранбое, исключен из Объединения ашугов Азербайджана, сообщает Qafqazinfo со ссылкой на секретариат организации.

Напомним, ранее геранбойский предприниматель, владелец нескольких компаний, глава ООО Galib Group Галиб Мустафаев организовал свадьбу двух собак породы доберман. Свадьба собак вызвала резонанс и широкие обсуждения в соцсетях.

«Объединение ашугов Азербайджана не могло остаться равнодушным к событию, которое противоречит нашим национально-духовным ценностям. Исполнявший на свадьбе песни ашуг Шаммед Мамедов не был членом нашей организации. Но, к сожалению, членом организации был Хагверди Алиев, который также участвовал в церемонии», — сказали в организации.

Объединения ашугов Азербайджана также заявило, что Хагверди Алиев исключен из организации за нарушение ее устава.