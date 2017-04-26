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Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан готов к субстантивным переговорам»

 

На проведенной в 2016 году в Санкт-Петербурге по приглашению и инициативе президента России Владимира Путина встрече на уровне президентов состоялись основательные обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Trend.

По сути эти переговоры предусматривали изменение статус-кво, который основывается на оккупации, сказал он.

В начале года в рамках рабочего визита в Москву главы МИД Азербайджана состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили визит в регион в новом составе и выслушали позиции сторон.

Обсуждаемые на встрече в Санкт-Петербурге шаги, которые предстоит предпринять для продвижения в урегулировании конфликта, и план, который должен быть осуществлен, известны всем, сказал Мамедъяров.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и факт военной оккупации являются главным препятствием в решении конфликта, сказал министр, добавив, что оккупация должна быть прекращена.

«Мы можем продолжить переговоры для обеспечения устойчивого мира в совершенно новой атмосфере, в условиях изменения статус-кво после устранения факта оккупации. Армения, избегая встречи, пытается не выполнять свои объязательства и сохранить статус-кво»,  сказал он.

В то же время, по словам министра, Армения преднамеренно продолжает политику обострения ситуации, избегая основных вопросов и заостряя внимание на технических.

«Надеемся, что встреча в Москве станет продолжением конструктивных переговоров, проведенных на уровне президентов в Санкт-Петербурге. Настало время переходить от слов к действию. Азербайджан готов к субстантивным переговорам, о чем мы не раз заявляли»,  сказал Мамедъяров.

Главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут в Москве 28 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования.

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