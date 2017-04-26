По меньшей мере 91 боевик погиб в ходе столкновений радикального движения «Талибан» и террористической группировки «Исламское государство» на севере Афганистана, передает агентство Khaama Press.

Местные власти сообщили, что талибы потеряли убитыми по меньшей мере 76 человек, в то время как боевики ИГ — 15, передает агентство, отмечая, что это предварительные данные.

Представитель губернатора провинции Джаузджан сообщил, что столкновения начались во вторник в уезде Дарзаб и продолжаются до сих пор.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.