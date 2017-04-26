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Саркози призвал голосовать против Ле Пен

 

Экс-президент Франции Николя Саркози призвал голосовать против лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов в стране, хотя не разделяет проект другого финалиста — основателя движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

"Я полагаю, что избрание Марин Ле Пен и реализация ее проекта приведут к крайне тяжелым последствиям для нашей страны и ее граждан, поэтому во втором туре я проголосую за Эммануэля Макрона. Данный выбор продиктован соображениями ответственности и ни в коем случае не демонстрирует поддержку его проекта", — говорится в заявлении Саркози на его странице в Facebook.

Выход Ле Пен во второй тур и поражение в первом туре кандидата от "Республиканцев", экс-премьера Франсуа Фийона Саркози расценил как "политическое землетрясение", отметив, что глубоко сожалеет об этом результате, однако принимает суверенный выбор граждан.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

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