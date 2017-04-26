Узбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, притворяясь врачом

В Узбекистане тракториста приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он заработал около полумиллиона долларов, пользуясь при этом поддельным врачебным сертификатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Генеральной прокуратуры республики «Хукук».

По данным издания, Кахрамон Пулатов, который работал трактористом в одном из кишлаков Алатского района Бухарской области, достал поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины, якобы выданный Министерством здравоохранения Казахстана.

Год назад мошенник организовал частное предприятие по оказанию медицинских услуг. Вместе с ним работали несколько его родственников. По данным следствия, доход лжедоктора составил около 1,8 миллиарда сумов (около $500 тысяч долларов).

Уголовный суд Бухарской области приговорил Пулатова к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 150 минимальных зарплат (около шести тысяч долларов). Его соучастников также привлекли к уголовной ответственности.