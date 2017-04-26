Украина возбудила уголовное дело в отношении представителей 17 государственных и частных компаний и организаций Азербайджана и готова потребовать их экстрадиции.

Отметим, что Главным управлением Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (АРК) в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые 20-22 апреля 2017 года участвовали в так называемом III Международном экономическом форуме, проходившем в Ялте. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», - говорится в сообщении.

В частности, иностранцы способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призывали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного «референдума» по отделению АР Крым от Украины и вхождению ее в состав Российской Федерации.

Кроме этого прокуратурой готовятся международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в «форуме» и нарушили законодательство Украины. Иными словами, речь идет об экстрадиции подозреваемых в Украину.

Кроме того, украинской прокуратурой будет дана оценка финансированию указанного «форума», а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Между тем в Информационной службе Ялтинского международного экономического форума haqqin.az сообщили, что в этом мероприятии принимали участие представители 17 азербайджанских организаций и компаний. Вот названия некоторых из них: Ассоциация банков Азербайджана, Международный банк Азербайджана, ОАО «Азеркосмос», Azersun Holding, Azerbaijan Methanol, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), Торговое представительство Азербайджана в России, Союз экономистов Азербайджана и др.

А это значит, что все эти организации и их сотрудники, побывавшие в Крыму, уже фигурируют в уголовном деле, возбужденном Службой безопасности Украины.

Отметим, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта). Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. Организаторы форума – правительство «Республики Крым», фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке Администрации президента Российской Федерации.