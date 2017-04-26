Лавров об иранских войсках в Сирии

Иран и «Хезболлах» находятся в Сирии по приглашению сирийского правительства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы не считаем «Хезболлах» террористической организацией. Исходим из того, что те и другие, как и ВКС России, находятся в Сирии по приглашению легитимного правительства», — сказал он.

«Мы знаем о позиции Саудовской Аравии, и что наши подходы не совпадают, мягко говоря, но мы едины в том, что для урегулирования кризиса необходимо участие всех без исключения сирийских сторон и всех внешних игроков, которые на эти стороны оказывают влияние», — заключил министр.