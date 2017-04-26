США готовятся испытать межконтинентальную баллистическую ракету

Американские ВВС сегодня испытают межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны, пишет Washington Examiner.

Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

"Пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — сказал полковник Джон Мосс, который отдаст команду о пуске ракеты.

Ранее сообщалось, что Minuteman III — единственная на сегодня межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в Соединенных Штатах. Она состоит на вооружении американской армии с 1970 года, в конце 1978 года производство прекратили.

Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Всего страна располагает 450 ракетами этого класса, расположенными на базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Они останутся на вооружении как минимум до 2020 года.