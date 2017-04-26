Гроб с телом, предположительно, российского генерала был найден во время строительных работ в турецкой провинции Ардаган, сообщает Hurriyet.

Skeleton of ‘Russian general’ found inside unearthed coffin in Turkey’s Ardahan https://t.co/eCYpg48zsl pic.twitter.com/ikYowM9bqf — Hürriyet Daily News (@HDNER) 26 апреля 2017 г.

Рабочие, которые ведут раскопки на месте фундамента будущего жилого здания, обнаружили гроб с крестом. На место были вызваны специальные службы, а также представители музея Карса. Внутри гроба находится тело мужчины в военной форме.

Один из археологов музея заявил, что это, вероятно, генерал русской армии, который жил около 140 лет назад. После русско-турецкой войны в 1878 году этот регион перешел к России.

Как отмечают СМИ, на место находок пришло большое количество местных жителей - они собрались в связи с появившимися в соцсетях слухами о том, что на месте захоронения обнаружены ценности и исторические артефакты. Сначала находку изучит турецкая прокуратура, затем ее передадут в музей Карса.