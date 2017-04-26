Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, решением суда Али Инсанов приговорен к 7 годам и пяти дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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В Гарадагском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра здравоохранения Али Инсанова. Очередное заседание состоялось под председательством судьи Рашада Мустафаева.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, государственный обвинитель потребовал приговорить Али Инсанова к 8 годам заключения.
Отметим, что, согласно обвинению, А.Инсанов приобрел и хранил психотропные вещества в исправительном учреждении, где отбывал наказание. Во время досмотра администрации эти вещества были обнаружены и изъяты. Когда сотрудник Пенитенциарной службы Анар Мамедов стал составлять соответствующий протокол, осужденный Инсанов напал на него.