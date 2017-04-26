Землетрясение вблизи атомной электростанции в Иране

Землетрясение силой 3,8 балла по шкале Рихтера произошло в городе Шабанкарех в южной провинции Бушер, примерно в 60 километрах к северу от города Бушер, где расположена иранская атомная электростанция, сообщает информагентство Mehr.

По данным центра сейсмографии при Институте геофизики Тегеранского университета, толчок зарегистрирован в среду в 14:58 по местному времени на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В 2013 году в провинции Бушер произошли два землетрясения силой 6,1 и 5,7 по шкале Рихтера, в результате чего погибли по меньшей мере 45 человек.

Иран находится на территории нескольких крупных разломов в земной коре и подвержен частым землетрясениям, многие из которых были разрушительными.