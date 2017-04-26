Турецкий командующий на переговорах с Рамилем Усубовым

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов принял делегацию во главе с главнокомандующим силами жандармерии Турции генералом Яшаром Гюрелом, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, министр отметил, что придает большое значение еще большему развитию связей между МВД Азербайджана и Турции, а также командованием жандармерии. Министр подчеркнул особую заслугу Вооруженных сил Турции, в том числе командования жандармерии, в формировании Внутренних войск, превращении их в отвечающую самым современным требованиям структуру, росте профессионализма личного состава.

Министр выразил уверенность, что визит в нашу страну командующего силами жандармерии Турции окажет положительное влияние на развитие связей и их углубление.

Я.Гюлер сообщил, что удовлетворен визитом в Азербайджан, динамическим развитием нашей страны, и что Баку один из самых красивых столичных городов, а также что Внутренние войска превратились в высокопрофессиональную мобильную структуру с хорошей боевой подготовкой.

Он высоко оценил плодотворное сотрудничество между соответствующими органами двух стран, отметив что Турция всегда рядом с Азербайджаном. Я.Гюлер подчеркнул, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития Внутренних Войск, и такое сотрудничество, обмен опытом служат интересам братских народов.