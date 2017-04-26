Подписаться на уведомления
 

Россия вывела половину своей авиагруппировки из Сирии

 

Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.

Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков. Генерал также отметил, что российская группировка с аэродрома Хмеймим контролирует все воздушное пространство страны.

Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 220 тысяч человек. ВКС России по запросу президента Сирии Башара Асада помогают властям страны противостоять террористам. Благодаря поддержке Москвы Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действует российский Центр по примирению.

1311 просмотров


Старости
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
В парламенте Чехии признали «геноцид армян»
Наша погода
Сегодня 18° / 6°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 18° / 10°
29 Апр 20° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8627 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Ле Пен: «У Макрона нет плана по защите французов»
Генпрокуратура о возбуждении уголовных дел против азербайджанских компаний в Украине
Европейский эмиссар обсудил Карабах с Саргсяном
Десятки старшеклассников не могут ни читать и ни писать Заявление Экзаменационного центра
Ильхам Алиев: «Наша нефть принадлежит народу»
Европарламент лишает Ле Пен депутатской неприкосновенности
Азербайджан объявил в розыск Али Фарзалиева фото
Взрыв в микроавтобусе в Стамбуле: есть раненые фото
Россия вывела половину своей авиагруппировки из Сирии
Центробанк сохранил курс маната
Еще на двух улицах Баку ограничат движение транспорта
Турецкий командующий на переговорах с Рамилем Усубовым
Землетрясение вблизи атомной электростанции в Иране
Турецкую военную базу обстреляли из минометов из Сирии
Али Инсанов приговорен к 7 годам тюрьмы Haqqin.az из зала суда; обновлено 16:55
В Турции найден гроб с телом российского генерала фото
США готовятся испытать межконтинентальную баллистическую ракету
Лавров об иранских войсках в Сирии
В почтовом отделении Баку украли пустой сейф
Украина возбудила уголовные дела против 17 госкомпаний Азербайджана срочно!!!
Террористы обстреляли посольский квартал в Дамаске
Узбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, притворяясь врачом
Саркози призвал голосовать против Ле Пен
Хакеры объявили охоту на шпионов за неверными супругами
Ожесточенные бои между «Талибаном» и ИГИЛ 90 убитых
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться