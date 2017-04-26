Россия вывела половину своей авиагруппировки из Сирии

Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.

Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков. Генерал также отметил, что российская группировка с аэродрома Хмеймим контролирует все воздушное пространство страны.

Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 220 тысяч человек. ВКС России по запросу президента Сирии Башара Асада помогают властям страны противостоять террористам. Благодаря поддержке Москвы Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действует российский Центр по примирению.