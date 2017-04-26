Европарламент лишает Ле Пен депутатской неприкосновенности

Европарламент (ЕП) начал процедуру лишения лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает в среду Reuters.

Французские судебные следователи подозревают "Нацфронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне.