Ильхам Алиев: «Наша нефть принадлежит народу»

Существуя 25 лет как независимое государство, Азербайджан сегодня крепко стоит на ногах, сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с нефтяниками во время ознакомления с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом, на месторождении «Бибиэйбат» Госнефтекомпании Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства отметил, что необходимо это лучше пропагандировать в мире.

«Я неоднократно говорил, что первая нефть промышленным способом была добыта в Азербайджане, но точное место было неизвестно. Поэтому я дал поручение, чтобы это место было установлено. Естественно, мы знали, что это было на территории Бибиэйбата, но теперь уточнено и это место, и создан прекрасный памятник. Считаю, что это прекрасное событие и для нефтяников, и для туристов, приезжающих в нашу страну», — сказал президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан — родина нефти, отсюда начиналась нефтяная промышленность.

«И сегодня — по прошествии около 200 лет — Азербайджан говорит свое слово в мире как нефтяная и газовая страна. Сегодня наша нефть принадлежит народу. Тогда мы были в составе царской России, и добываемые здесь природные ресурсы не оказывали такого влияния на жизнь нашего народа. Была бедность, нищета. Азербайджанский народ владел большим богатством, но сам не мог пользоваться этим богатством. В советский период Азербайджан также показал себя как нефтяная республика.

Если бы во время Второй мировой войны не было труда нефтяников, итоги войны могли бы быть совершенно другими. Азербайджанские нефтяники сыграли решающую роль в победе над фашизмом.

В этом году мы отметим добычу двух миллиардов тонн нефти. Представьте, если бы тогда Азербайджан был независимым государством, то сегодня был бы одной из самых богатых стран мира», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня наша нефть служит народу, укрепляет наше государство.

«Вот на этой территории все еще много нефтяных вышек, и первая скважина тоже была пробурена здесь. Есть фотографии, видеокадры этой территории. Это кадры недавней истории. Это была зона экологической катастрофы. Везде были разливы нефти, старые вышки, территория была загрязнена нефтью. Сегодня эта территория превратилась в одно из самых благоустроенных мест нашего города. Поступающий от нефти доход мы направили на развитие нашей страны, вложили в человеческий капитал, в инфраструктурные проекты, и сегодня нефть обеспечивает развитие азербайджанского народа.

Это и есть независимость. Сегодня Азербайджан, существующий 25 лет как независимое государство, крепко стоит на ногах. Нефть — наше природное богатство, достояние нашего народа, и, используя ее, мы развиваем нашу страну. Безусловно, особой оценки здесь заслуживает и труд нефтяников. Я всегда ценю труд нефтяников, их мужество. Они трудятся в тяжелых условиях, работают для развития нашей страны. Стараются своим трудом укреплять нашу страну», — сказал президент Ильхам Алиев.