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Десятки старшеклассников не могут ни читать и ни писать Заявление Экзаменационного центра

 

По результатам выпускных экзаменов в Азербайджане в прошлом году выяснилось, что несколько учеников IX и XI классов не умеют ни читать и ни писать, сообщает АПА.

В 12-м номере издаваемого Государственным экзаменационным центром журнала «Абитуриент» отмечено, что среди учеников IX и XI классов обнаружились такие, кто не только не усвоил минимум учебной программы, но и испытывает трудности в чтении и письме, а некоторые вообще не умеют ни читать и ни писать.

Среди выпускников XI классов 22 таких ученика, а среди выпускников IX классов - 69 человек: «Эта статистика появилась на основании протоколов руководителей экзаменов. Если учесть, что руководители экзаменов не отмечают в своих протоколах большинство подобных случаев, можно предположить, что в действительности ситуация еще плачевнее».

Число учащихся XI классов, не умеющих читать и писать, по районам (городам) следующее: в Ленкоранском районе - 4 человека, в Баку, Бардинском, Физулинском, Кедабекском, Сальянском районах – по 2 человека, в Агдамском, Джебраильском, Гёйчайском, Гёйгёльском, Кюрдамирском, Лерикском, Нефтчалинском и Сабирабадском районах – по одному человеку.

Число не умеющих читать и писать учащихся IX классов по районам (городам) следующее: в Джалилабадском районе – 8 человек, Сальянском – 6, Физулинском, Ленкоранском и Газахском районах – по 3 человека, в Дашкесанском, Билясуварском, Кедабекском, Гёйгёльском, Гусарском, Товузском и Уджарском районах – по 2 человека, в Гяндже, Ширване и Евлахе, Кельбаджарском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Гахском, Гобустанском, Шекинском, Загатальском и Зардабском районах – по 1 человеку.

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