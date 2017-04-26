Европейский эмиссар обсудил Карабах с Саргсяном

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберта Зальбера, сообщает пресс-служба президента Армении.

Серж Саргсян отметил, что в Армении придают важность работе специального представителя ЕС Герберта Зальбера, основной целью которой является формирование атмосферы доверия между сторонами для мирного урегулирования карабахского конфликта, что может принести пользу и способствовать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении мирного урегулирования конфликта.

В ходе встречи президент Армении и спецпредставитель ЕС Герберт Зальбер обсудили возможности достижения прогресса в процессе урегулирования карабахского конфликта, существующие на данном этапе вызовы и проблемы, вопросы, связанные с осуществлением обязательств ЕС в вопросе мирного урегулирования и путей возможного содействия.

Специальный представитель ЕС заверил, что Европейский Союз заинтересован и желает в рамках своих возможностей способствовать урегулированию проблемы, поддерживая усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.