Генпрокуратура о возбуждении уголовных дел против азербайджанских компаний в Украине

Генеральная прокуратура Азербайджана выразила отношение к распространенным в СМИ сообщениям о возбуждении в Украине уголовного дела в отношении азербайджанских компаний, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура совместно с Министерством иностранных дел Азербайджана расследует подлинность аспектов, указанных в распространенных в некоторых средствах массовой информации сообщениях о возбуждении прокуратурой Украины уголовного дела в отношении азербайджанских компаний.

В связи с вышеуказанным ведутся переговоры с Генпрокуратурой Украины.