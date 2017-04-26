У ИГИЛ отбили древнюю Хатру

Иракские правительственные силы вытеснили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из древнего города Хатра, расположенного к югу от Мосула, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Shafaq News.

По его информации, в операции задействованы шиитские вооруженные формирования, поддержку им оказывают ВВС Ирака. Шиитские бойцы начали наступление на город Эль-Хадр (Хатра) 25 апреля. Как отмечается в сообщении для прессы, в настоящий момент бойцы ополчения проводят зачистку местности от экстремистов.

Древний город располагался в 80 км к югу от современного Мосула на территории Северного Ирака в провинции Найнава. В исторических хрониках Хатра известна с III века до н. э.: тогда поселение входило в состав Парфянской империи. Переживая период расцвета в I-II веках н. э., прочно укрепленный город выстоял перед натиском римских легионов, однако в 241 году Хатра была осаждена и захвачена персидским войском во главе с шахиншахом Шапуром I из династии Сасанидов.