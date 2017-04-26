В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы начальников управлений ныне упраздненного МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание началось с вопросов обвиняемых к директору ООО Araz-Plast Эльману Мурадову и показаний обвиняемых по этому эпизоду.

Напомним, что сам Эльман Мурадов, являющийся на этом процессе потерпевшим, на прошлых заседаниях сообщил, что будучи учредителем компаний Araz-Plast и действующей в Турции Elbor, два года назад был незаконно задержан сотрудниками МНБ, обвинявшими его в деловых связях с Арменией. Потерпевший утверждал, что во время обыска в его компании сотрудники МНБ изъяли из сейфа и присвоили 80 тысяч манатов.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, на каком основании Эльман Мурадов был задержан и почему его продержали в здании МНБ четыре дня, обвиняемый Физули Алиев сказал:

«Я уже говорил, что из-за семейного торжества 1 мая 2015 года после обеда я на работе отсутствовал. Но помню, что в 13:21 Эльману Мурадову позвонили и пригласили в МНБ. Это подтверждается имеющимися в уголовном деле перечнем звонков и геолокацией телефонов.

В промежутке между 14 и 17 часами Эльман Мурадов находился рядом со зданием МНБ. В 17:47 он вместе с нашим сотрудником он уже был в офисе своей компании на улице Раджабли. С 20 до 21 часа телефоны Эльмана Мурадова, а также сотрудников МНБ Натика Алиева и Заура Мамедова были зарегистрированы в районе поселка Зых - именно тогда наши сотрудники проводили осмотр производственного цеха компании Э.Мурадова. То есть, в это время в сейфе компании не могло быть 80 тысяч манатов, так как банки уже не работали. Другими словами, наши сотрудники не могли ничего взять из сейфа компании.

После 21:35 телефоны наших сотрудников и Э.Мурадова были зафиксированы в районе МНБ. Даже геолокация телефонов опровергает утверждения обвинения о том, что после 14:00 1 мая Эльман Мурадов незаконно удерживался в МНБ четыре дня. Он пробыл в ведомстве всего 2 часа, причем на контрольно-пропускном пункте.

Именно в это время мы обратились с письмом в Генпрокуратуру, где наше обращение было согласовано с заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым и передано в суд. Суд в закрытом режиме принял решение о проведении обыска в офисе Эльмана Мурадова.

Также хочу отметить, что до 4 мая Эльман Мурадов в МНБ не пребывал, и геолокация его телефона показывает, что он находился на проспекте Нариманова вне территории нашего министерства.

Сейчас моим ближайшим родственникам – брату и супруге – не разрешают выезд за пределы страны, поскольку моя виновность судом не доказана. На каком основании на них наложен такой запрет? Они неоднократно обращались в различные государственные органы за разъяснениями, но им никто не ответил.

Что же касается запрета на выезд за границу Эльмана Мурадова в 2015 году, то по законодательству Азербайджана решением суда возможно ограничение выезда за границу лиц, в отношении которых осуществляется проверка МНБ. К тому же мы использовали эту меру вынужденно: поскольку именно тогда МНБ занималось делом бывшего начальника Площади государственного флага Рашада Мамедова, на серьезную проверку в отношении Эльмана Мурадова просто не было времени. Ну и так на нас начали в связи с ним оказывать давление, мы временно оставили его в покое. Однако чтобы Мурадов не скрылся, ему запретили выезд за границу», - утверждал подсудимый Физули Алиев.

Затем дал показания потерпевший Рамазан Гусейнов, занимавший должность проректора по гуманитарным наукам в Бакинском филиале Московского государственного открытого университета, функционировавшего в Баку до 2010 года.

Отбывший тюремный срок за коррупцию Р.Гусейнов начал свое выступление с просьбы учесть его показания на следствии, заверив, что все что он сказал и скажет сегодня - правда.

По словам потерпевшего, в 2004 году его вызвали в МНБ, где куратор системы образования Назим Лятифов проводил его к генералу Субахиру Гурбанову. Генерал заявил Гусейнову, что его вызвали по указанию руководства, и потребовал выполнять все указания сотрудников МНБ. В частности, ему следовало принести 400 тысяч манатов. Позже эту сумму сбавили до 40 тысяч манатов. Подчинившись, Гусейнов, по его словам, до 2009 года в общей сложности передал сотрудникам МНБ 340 тысяч манатов.

Однако последовавшие вопросы адвокатов обвиняемых озадачили как самого Гусейнова, так и всех участников процесса. Как оказалось, показания потерпевшего на следствии и материалы очных ставок в корне противоречат тому, что он заявил на суде. Так Гусейнов утверждал, что всегда давал деньги лично Назиму Лятифову, однако на очной ставке с ним показал, что требуемые суммы передавал через посредника, имя которого ему неизвестно.

Не зная, что сказать, Рамазан Гусейнов воскликнул: «Кому же я тогда давал деньги?!», чем вызвал смех в зале.

Тем не менее, придя в себя потерпевший потребовал, чтобы суд вынес решение выплатить ему компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона манатов.

«Пусть возместят мои мучения, продав виллы бывшего министра Эльдара Махмудова, которого я очень хотел бы видеть на скамье подсудимых. Мне не нужна компенсация за счет продажи имущества сидящих здесь сейчас невиновных людей», - таким оригинальным предложением завершил свои показания потерпевший.

Свидетель по эпизоду Рафик Салахов частично подтвердил показания Р.Гусейнова.

Адвокат Адиль Исмаилов все же выступил с ходатайством о лишении Рамазана Гусейнова статуса потерпевшего. Суд не стал рассматривать предложение стороны защиты, однако заявил, что в связи с этим ходатайством будет проведено специальное заседание судебной коллегии.

Отметим, что Субахир Гурбанов, из-за проблем со здоровьем у которого было перенесено заседание суда, выглядел неплохо и даже заявил, что хочет дать показания по эпизоду.

«Хочу довести до вашего сведения, что с 2004 по 2008 год я руководил нефтяным сектором 4-го Главного управления МНБ, расположенного на четвертом этаже административного здания. Отдел, который курировал сферу образования, до 2008 года не входил в состав нашего управления - эту сферу курировал Антитеррористический центр, в котором и работал Назим Лятифов. То есть я, как начальник отдела, кабинет которого находится на четвертом этаже, никак не мог давать указания сотруднику Антитеррористического центра, сидящему на втором этаже. Это нестыковка. Рамазан муаллим, видимо, что-то путает. Его обвинение в мой адрес весьма серьезное, и я прошу своих адвокатов за клевету инициировать уголовное дело в отношении этого человека», - заявил Субахир Гурбанов.

По эпизоду, связанному с потерпевшим Гюндузом Алиевым, в качестве потерпевшего дал показания Ариф Керимов.

Напомним, что на прошлых заседаниях потерпевший Гюндуз Алиев сообщил, что владеет цехом в Сумгаите и занимается производством мебели. По его словам, вместе с Арифом Керимовым в качестве субподрядчиков они выполняли работу по договору с выигравшими тендеры компаниями.

В 2015 году в кафе «Бута» он получил от Арифа Керимова 191 тысячу 800 манатов за выполненный заказ, однако на выходе был задержан сотрудниками МНБ.

Отвечая на вопрос, что же стало потом с этими деньгами, Керимов утверждал, что в МНБ всю сумму забрали и в дальнейшем не вернули.

Адвокат Субахира Гурбанова Адиль Исмаилов попросил слова, заявив, что раскопал примечательные факты по эпизоду. Получив согласие судьи, он стал задавать Г.Алиеву вопросы.

Адвокат: Сотрудником какого министерства вы являлись во время рассматриваемых событий?

Потерпевший: Это не имеет отношения к данному делу, и я не буду отвечать на этот вопрос.

Вмешавшийся в опрос судья Габиб Гасанов резонно одернул потерпевшего: «То есть как это – не буду отвечать на вопрос? Получается, что в прошлый раз ты обманывал суд?!»

Продолжив опрос, адвокат повторил вопрос: Так в каком министерстве вы тогда работали?

Потерпевший: В Минэкологии.

Адвокат: А какое отношение вы имеете к сфере здравоохранения?

Потерпевший: Прямое.

Адвокат: И кто бухгалтер отдела, в котором вы трудились?

Потерпевший: Гюльнара ханум.

Адвокат: Она ваша сестра?

Потерпевший: Нет.

Адиль Исмаилов пообещал это выяснить и представить суду результаты.

Затем по эпизоду свои показания дали работник кафе «Бута» Назир Шукюров и сотрудник СГБ Турал Гасанов.

Очередное заседание суда состоится 27 апреля.