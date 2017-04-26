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Премьер Венгрии назвал Сороса спекулянтом и врагом

 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду назвал американского финансиста Джорджа Сороса спекулянтом и врагом евро.

"Джорж Сорос – американский спекулянт, который разрушил жизнь миллионов европейцев посредством своих финансовых спекуляций и даже наложил штрафы на Венгрию. Он – враг евро", — сказал Орбан, выступая на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

По словам премьера Венгрии, "несмотря на все это, Сороса очень хорошо принимают в Брюсселе на самом высоком уровне". Орбан также заявил, что Сорос через подконтрольные ему неправительственные организации пытается завозить в ЕС до 1 миллиона беженцев ежегодно.

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