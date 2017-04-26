Боевики ИГИЛ научились сбрасывать бомбы с беспилотников

Террористы группировки «Исламское государство» разработали новый боеприпас, который можно сбрасывать с обычных бытовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экспертов Conflict Armament Research (CAR), которые отслеживают используемые в современных конфликтах вооружения.

«Эти взрывные устройства можно метать, запускать с помощью самодельной насадки на огнестрельное оружие, или — при использовании последней модификации — сбрасывать с БПЛА, которые можно купить в любом магазине», — сообщили эксперты CAR после визитов в иракский город Мосул в ноябре, феврале и марте.