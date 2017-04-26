Беспорядки в тюрьме венесуэльского города Валенсия унесли жизни 13 заключенных, еще 12 получили ранения, сообщает в среду портал Tiempo.
По данным СМИ, конфликт разгорелся из-за спора между двумя группировками заключенных из разных городов за контроль над тюрьмой.
Беспорядки начались в ночь на среду и продолжались до раннего утра. Сейчас ситуация в пенитенциарном учреждении нормализовалась, здание взято под контроль национальной гвардией. В ближайшее время ожидается прибытие на место происшествия представителя Генпрокуратуры страны для установления обстоятельств трагедии.