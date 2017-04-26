Лагерь беженцев в районе Маарат эль-Нуман провинции Идлиб на севере Сирии подвергся бомбежке. Атаку осуществили военные самолеты режима сирийского президента Башара Асада, сообщает «Анадолу».

В результате авиаудара есть погибшие, кроме того, пострадали десятки человек, отметил представитель Управления по гражданской обороне в Идлибе Хамид Кутейни. По его словам, военный самолет сбросил на лагерь беженцев три бомбы на парашютах.

В район бомбардировки направлены бригады спасателей. Число жертв и другая информация уточняются.