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Самолеты Асада разбомбили лагерь беженцев Много жертв

 

Лагерь беженцев в районе Маарат эль-Нуман провинции Идлиб на севере Сирии подвергся бомбежке. Атаку осуществили военные самолеты режима сирийского президента Башара Асада, сообщает «Анадолу».

В результате авиаудара есть погибшие, кроме того, пострадали десятки человек, отметил представитель Управления по гражданской обороне в Идлибе Хамид Кутейни. По его словам, военный самолет сбросил на лагерь беженцев три бомбы на парашютах.

В район бомбардировки направлены бригады спасателей. Число жертв и другая информация уточняются.

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