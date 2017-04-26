Бакинский административно-экономический суд №2 рассматривает иск ООО Svit Haus к азербайджанскому филиалу турецкой строительной компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim. Заседание проходит под председательством судьи Интизар Байрамовой.

Представитель Svit Haus Назим Насиров заявил, что в 2012 году на территории Наримановского района Баку по адресу улица Г. Гадирбековой, 5, напротив Центра Гейдара Алиева, началось строительство многоэтажного жилого здания. Проект был согласован с Главным управлением по архитектуре и градостроительству ИВ Баку, и компания заключила соглашение с более чем 100 гражданами, которые намеревались приобрести квартиры в строящемся здании.

Однако впоследствии строительные работы были приостановлены, поскольку проект требовал доработки для соответствия нового сооружения общей концепции Центра Гейдара Алиева и Конгресс Холла. До представления нового проекта территорию контролировал соответствующий государственный орган.

Однако окончательное решение по поводу строительства жилого здания не принимается на протяжении уже трех лет. Официальные и неофициальные обращения руководства Svit Haus в соответствующие структуры все это время игнорировались.

Тем не менее, в августе 2016 года, не дожидаясь судебного решения, компания İlk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim, выбранная подрядчиком для работ по благоустройству на данной территории, начала сносить недостроенное здание Svit Haus. В течение каких-то трех дней строительная бригада компании разрушила четыре этажа здания и уничтожила складированные на территории строительные материалы на сумму в полмиллиона манатов.

Адвокат компании Svit Haus Кямандар Насибов заявил на суде, что в связи с произошедшим следует говорить не о сносе недостроенного здания компании Svit Haus, а фактически о его ликвидации.

«С самого начала речь шла только о приостановке строительства, и его остановили. О сносе возведенного дома и речи не было. И строительная компания, и граждане, которые заплатили деньги за будущие квартиры, надеялись, что вопрос будет урегулирован и стройка продолжена», - сказал Кямандар Насибов.

Отметив, что работы по сносу здания начались 20 августа 2016 года, адвокат описал, как все происходило.

«На территорию стройки явились 10-15 человек спортивного телосложения. Они оцепили территорию и никого туда не впускали. Вскоре подогнали и строительную технику, с помощью которой были разрушены построенные этажи. В подземном гараже здания были строительные материалы на сумму в 500 тысяч манатов. Компании Svit Haus даже не позволили забрать их оттуда. Все сравняли с землей. Насколько известно, участок земли, на котором строился дом, не включен в территорию разбитого рядом парка. Так почему же уничтожили стройку?», - задался вопросом адвокат.

Насибов рассказал, что во время сноса здания на территории собрались граждане, купившие там квартиры, и провели акцию протеста. Туда же прибыли несколько высокопоставленных чиновников и представители азербайджанского филиала İlk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim. Один руководителей этой компании заявил им, что они лишь выполняют поручение.

Люди, вложившие деньги, но обладателями жилья так и не ставшие, утверждают, что неоднократно обращались в различные структуры, но так и не получили ответа. Глава ИВ Наримановского района уверял их, что районная администрация никакого отношения к произошедшему не имеет и что снос осуществила турецкая компания, которая благоустраивает данную территорию.

На вопрос судьи Интизар Байрамовой, кто дал поручение снести это здание, адвокат Насибов заявил: «Кто бы ни отдал такое распоряжение, это беззаконие. Никто не имеет права ничего сносить без особого распоряжения суда. В нашем цивилизованном государстве это карается законом. Как было возможно такое самоуправство?».

Однако представитель İlk İnşaat Taahhüt Sanayi və Ticaret Anonim Эльяр Гасымов заявил, что компания опротестовывает иск и передал судье соответствующий документ.

Более того, Гасымов неожиданно заявил, что на данной территории вообще никогда никакого недостроенного здания не было (!!!).

«Компания Svit Haus просто обманула людей. Она не строила никакого здания, там был лишь пустой строительный участок. Мы не сносили никакой постройки, только согласно госпрограмме разбили парк и провели работы по благоустройству», - сказал он.

Адвокат на эту тираду Гасымова посоветовал ему купить новые очки.

«Сами себе противоречите. Отрицаете, что сносили здание, тогда как в вашем же заявлении указываете, что Svit Haus нарушила строительные нормы. В судебных материалах множество фото- и видеоматериалов. Почему бы вам не купить себе новые очки? Если вы не видели несколько этажей здания, значит у вас проблемы со зрением», - иронизировал адвокат.

Судья предложил истцу представить суду документы, свидетельствующие о том, что строительство велось на основании официального разрешения. От ответчика же он потребовал письменное распоряжение официальных структур о сносе. Судья также напомнила о необходимости участия в процессе представителей турецкой компании.

Адвокат Кямандар Насибов заметил, что турецкая компания не имеет права определять, законно или незаконно строилось то или иное здание в нашей стране.

«Получается, что если какое-то сооружение у нас возведено незаконно, то турецкая компания вправе прийти и снести его. Разве у нас нет для этого соответствующих структур? Этот вопрос должен быть только в их компетенции. Снос здания может осуществляться только по решению суда», - повторил защитник.

Следующее заседание суда состоится 19 мая.