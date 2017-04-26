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Умер режиссер триллера «Молчание ягнят»

 

Режиссер фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демме скончался в Нью-Йорке. Об этом пишет IndieWire со ссылкой на источник, близкий к семье кинематографиста, в среду, 26 апреля.

Причиной смерти стал рак пищевода и осложнения, вызванные заболеванием сердечно-сосудистой системы. Режиссеру было 73 года.

Триллер «Молчание ягнят» был снят Демме в 1991 году. Он основан на одноименном романе Томаса Харриса о серийном убийце Ганнибале Лектере. Главные роли в ленте исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Демме получил «Оскара» и «Серебряного медведя» как лучший режиссер. Всего фильм завоевал пять «Оскаров». В 2011-м «Молчание ягнят» включили в Национальный реестр фильмов США как картину, «имеющую большое культурное, историческое или эстетическое значение».

Демме также снял такие ленты, как «Филадельфия», «Убийство», «Маньчжурский кандидат» и «Рики и Флэш».

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