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Президент Узбекистана ведет переговоры с американцами

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в среду принял главу центрального командования Вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела, находящегося в республике с рабочим визитом, сообщило национальное узбекское телевидение (УзТВ).

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимовыгодного многопланового сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах", - говорится в сообщении.

По данным УзТВ, состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, при этом "особое внимание было уделено складывающейся ситуации в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране".

Вотел подтвердил, что США готовы продолжить курс на динамичное развитие и укрепление узбекско-американских отношений.

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