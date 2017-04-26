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ЮАР разорвала соглашение с Россией об АЭС

 

Высокий суд провинции Западный Кейп в ЮАР постановил, что соглашение 2014 года между министерством энергетики страны и госкорпорацией "Росатом", предусматривающее строительство восьми атомных реакторов в ЮАР, является "незаконным и должно быть аннулировано", передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил ТАСС, что не видит значительных последствий этого решения для проекта строительства АЭС общей мощностью 9,6 ГВт, в котором планирует участвовать "Росатом" и поставщики атомных технологий еще трех стран.

"Я не вижу последствий. Аналогичные соглашения подписаны с Китаем, Францией, Южной Кореей. Это просто попытка антиядерного лобби похоронить проект. Мы продолжаем работать с заинтересованными российскими организациями", - сказал он.

Соглашение предусматривает стратегическое партнерство для развития атомного энергопромышленного комплекса ЮАР. В нем речь идет не только о возведении АЭС, а в целом, о развитии разных областей ядерной энергетики, включая строительство многоцелевого исследовательского реактора по российской технологии, обучение южноафриканских специалистов в российских вузах, ядерную медицину.

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ЮАР разорвала соглашение с Россией об АЭС
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