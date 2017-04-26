Эрдоган обещал поддержку Сомали

На планете, где от голода умирают дети, не может быть покоя и мира, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Сомали Мухаммедом Абдуллой Фермаджу в Анкаре.

По словам Эрдогана, в Сомали имеют место серьезные проблемы в сфере борьбы с терроризмом.

«Эта африканская страна нуждается в сильной армии и профессионально развитых структурах правопорядка. Сомали нужны кадры», - констатировал президент Турции.

Эрдоган отметил, что Турция готова и далее поддерживать народ Сомали, где будут реализованы все новые проекты.