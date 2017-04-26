Минсвязи обратилось в суд: «Заблокируйте эти сайты»

Центр электронной безопасности Министерства транспорта, связи и высоких технологий обратился в суд с требованием заблокировать в Азербайджане некоторые сайты. Министерство требует блокирования сайтов газеты и радио «Азадлыг», телеканала Turan, Meydan TV и др. Уведомление об этом поступило из Сабаильского суда в газету «Азадлыг», издание которой остановлено, сообщает агентство Туран.

В уведомлении сказано, что иск вышеназванной структуры против перечисленных интернет-ресурсов принят к рассмотрению.

Судебное заседание по данному гражданскому делу назначено на 27 апреля в 11:20.

Иск будет рассматриваться под председательством судьи Нуреддина Багирова.