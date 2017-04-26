Россия заступилась за курдов и осудила Турцию

Авиаудар турецких ВВС по курдам на территории Сирии и Ирака мог привести к усилению позиций террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«В условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии еще далека от завершения, такие действия однозначно не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в заявлении отмечается, что удары нанесены по территориям суверенных государств в обход их законных правительств. В нынешней ситуации, пояснили дипломаты, всем сторонам конфликта следует проявить политическую дальновидность и сосредоточиться на борьбе против джихадистов.