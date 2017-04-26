В НАСА надеются найти инопланетян

НАСА считает вполне возможным, что человечество уже находится на грани открытия внеземной жизни, заявил на слушаниях в Конгрессе помощник директора НАСА Томас Зурбукен, передает РИА Новости.

"При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории", — заявил Зурбукен.

Он упомянул ряд достижений НАСА последнего времени, включая открытие семи похожих на Землю планет в системы звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. По его словам, "миллиарды планет ожидают открытия только в нашей Галактике".

Зурбукен также напомнил про открытие зондом "Кассини" свидетельств того, что в подледных океанах на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе может содержаться водород.

"Хотя мы еще не нашли явных следов жизни в других местах, наши исследователи добиваются примечательного прогресса, а астробиологи участвуют во все большем числе миссий НАСА", — сказал Зурбукен.